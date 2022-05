Xiberoko botza fête ses 40 ans Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre Catégories d’évènement: 64130

2022-11-05 10:30:00 – 2022-11-05

Mauléon-Licharre 64130 EUR 0 Elle a été lancée en 1982 au château de Libarrenx : la radio souletine Xiberoko Botza fête ses 40 ans cette année.

