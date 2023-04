FÊTE DE LA PÊCHE 12 rue de la valée de l’aitre, 4 juin 2023, Xertigny.

Toute la journée du dimanche 4 juin se tiendra la deuxième édition organisée par l’AAPPMA, société de pêche de Xertigny, à l’occasion de la journée nationale de la pêche. C’est l’occasion pour tous de venir pêcher sur le plan d’eau de la base de loisirs des Woodies, inscriptions gratuites et cartes non obligatoires. Vous pourrez également profiter d’une restauration et buvette sur place.. Tout public

Dimanche 2023-06-04 à 08:00:00 ; fin : 2023-06-04 12:00:00. 0 EUR.

12 rue de la valée de l’aitre base de loisirs les woodies

Xertigny 88220 Vosges Grand Est



All day Sunday, June 4, the second edition of the National Fishing Day will be held by the AAPPMA, the fishing society of Xertigny. It is the occasion for all to come to fish on the water of the base of leisures of Woodies, free inscriptions and not obligatory cards. You will also be able to take advantage of a restaurant and a refreshment bar on the spot.

El domingo 4 de junio se celebrará durante todo el día la segunda edición de la jornada nacional de pesca, organizada por la AAPPMA, la sociedad de pesca de Xertigny. Es una oportunidad para que todo el mundo venga a pescar en el agua del centro de ocio Woodies, inscripción gratuita y sin necesidad de tarjetas. También podrá disfrutar de un restaurante y un bar de refrescos in situ.

Am Sonntag, dem 4. Juni, findet den ganzen Tag über die zweite Veranstaltung statt, die von der AAPPMA, dem Fischereiverein von Xertigny, anlässlich des nationalen Fischereitags organisiert wird. Es handelt sich um eine Gelegenheit für alle, auf der Wasserfläche der Freizeitanlage der Woodies zu angeln. Die Anmeldung ist kostenlos und die Karten sind nicht obligatorisch. Sie können auch von einem Imbiss und Getränken profitieren.

Mise à jour le 2023-04-18 par OT EPINAL ET SA REGION