Les Francs Limiers Escape Game Metz – L’intronisation les francs limiers, 16 juillet 2019 13:00, Xertigny. 16 juillet – 31 décembre 2019 Sur place tarif par groupe, prix dégressif en fonction du nombre de joueurs https://www.lesfrancslimiers.com, https://www.lesfrancslimiers.com/reserver/, contact@lesfrancslimiers.com, 0387606682 Nouvelle salle, l’Intronisation chez Les Francs Limiers Escape Game Metz ! Les Francs Limiers Escape Game Metz ouvre une toute nouvelle salle de jeu : “L’Intronisation”. Rendez-vous du côté de Metz Semécourt pour découvrir cet escape game si particulier ! La société (un peu) secrète des francs limiers a besoin de sang neuf ! Les Francs Limiers, cette société (un peu secrète) de Lorraine a décidé de s’ouvrir au monde. Pour tenter de devenir à votre tour un Franc Limier, venez jouer à notre nouvelle escape room, l’Intronisation et passez les tests. Seuls les meilleurs pourront revétir la cape des Francs Limiers. « Nous cherchons les plus fins, les plus malins et les plus perspicaces des apprentis. Des siècles d’histoire vous précèdent et il faut vous montrer digne de cet héritage. » Raison pour laquelle les Francs Limiers vous confronteront à des rites de passage, énigmes malicieuses et autres tests afin d’évaluer votre esprit… Venez vous mesurer à cette société secrète pas comme les autres et devenez à votre tour digne de porter l’habit des Francs Limiers ! La salle propose plusieurs clins d’oeil au patrimoine lorrain, mais ne demande aucune connaissance pour être jouée. Escape Game jouable de 3 à 6 joueurs à Metz Semécourt > A partir de 12 ans – accompagnateur adulte obligatoire les francs limiers 7 impasse croix blaise 57280 fèves 88220 Xertigny Vosges mardi 16 juillet 2019 – 13h00 à 22h30

