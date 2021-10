Paris L'Alimentation Générale île de France, Paris Xenos (live jazz, balkan) L’Alimentation Générale Paris Catégories d’évènement: île de France

Xenos (live jazz, balkan) L’Alimentation Générale, 20 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 20 octobre 2021

de 20h à 23h

gratuit

Xénos à l’Alimentation Générale, c’est le 20 octobre prochain ! Tout commence à Paris, la ville où nous vivons tous. Où on rencontre des personnes de la planète entière, où l’odeur des croissants au beurre nous réveille le matin, où à 22h il fait toujours jour! Paris a beau être la plus belle ville du monde, un étranger traînera toujours un bout d’ailleurs avec soi. Une petite graine de nostalgie pour ses autres maisons. Pour ses mondes d’ailleurs. Et la meilleure chose que cet étranger puisse faire avec cette petite graine c’est de la transformer en musique. C’est ainsi que Srdjan démarre son projet: Xénos, qui veut dire «étranger» en Grec. Un mélange de jazz moderne, de mélodies traditionnelles des Balkans, et de toute autre chose qui se trouve sur le chemin. Projet qui existe depuis seulement quelques années, Xénos compte quelques concerts sur Paris et enregistre son premier album durant la crise sanitaire en 2020, album qui sortira en 2022. Concerts -> Jazz L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011

