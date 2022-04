Xénogreffes : l’humanité à corps perdu ? Quai des Savoirs, 19 mai 2022, Toulouse.

Cycle de rencontres BorderLine : Xénogreffes : l’humanité à corps perdu ? ————————————————————————- Vivre avec le cœur d’un porc génétiquement modifié. C’est désormais chose envisageable depuis qu’une équipe américaine de **l’Ecole de médecine du Maryland** a réussi une **opération de xénogreffe** chez un patient, début janvier 2022. Qualifiée de prouesse technologique, cette **transplantation interespèce** suscite bien des espoirs, dans un contexte de pénurie d’organes. Néanmoins, plusieurs acteurs, des associations de malades aux défenseurs du droit des animaux, soulignent que **le principe des xénogreffes soulève de nombreux questionnements**, éthiques notamment, qu’il convient d’instruire au préalable. Qu’elles soient biologiques, inter-espèces, morales, juridiques, économiques ou philosophiques, les xénogreffes bousculent un certain nombre de frontières, redessinant les contours du corps humain et des êtres vivants. Quelles sont-elles ? Et faut-il fixer de nouvelles limites à l’expansion du corps humain ? C’est tout l’enjeu de cette nouvelle **rencontre du cycle BorderLine**, co-organisée par **la Mission Agrobiosciences-INRAE** et **le Quai des Savoirs**. ### Séquence 1. Xénogreffes : quelles barrières franchissons-nous ? Echange avec **Catherine Rémy**, chargée de recherche au CEMES-EHESS, sur les frontières d’humanité et **Thierry Gesson**, Président de Midi Cardio Greffes Occitanie, Vice-président de Fédération France Greffes Cœur et/ou Poumons. _**Débat avec le public**_ ### Séquence 2. Des xénogreffes au transhumanisme : quelles limites poser à la transformation des corps ? Dialogue entre **Jean-Michel Besnier**, philosophe, ancien membre du Comité d’éthique du CNRS et du Comité d’éthique et de précaution de l’INRA et de l’IFREMER (Comepra), de 2002 à 2007 ; et **Emmanuelle Cortot-Boucher** (sous-réserve), directrice de l’Agence de la biomédecine. _**Débat avec le public**_ #BorderLineTalk _Crédits photo : ©Pierre Samson_ **_À propos de BorderLine…_** Après avoir piloté pendant plus de vingt ans les Controverses européennes, à Marciac puis à Bergerac, la Mission Agrobiosciences-Inrae initie un nouveau cycle d’échanges pluriannuels, au plus près des différents publics concernés, en coproduction avec le Quai des Savoirs. Son fil rouge ? Explorer les champs de tension qui s’exercent aujourd’hui autour de l’idée des limites, qu’elles soient frontière géographique, borne des savoirs, seuil éthique ou finitude des ressources. Des espaces intermédiaires souvent flous, que les uns souhaitent annihiler quand d’autres les voudraient inviolables. Se tenir tout au bord de ce trouble, saisir les états-limites qui traversent les champs des sciences et du vivant, c’est ce que propose BorderLine à partir de septembre 2021. **Des débats accessibles gratuitement à tous les publics**, laissant une large part aux échanges et aux regards croisés, pour instruire collectivement les points de frictions et les voies possibles, sans partis pris ni évitements. Il donne lieu, à l’issue de chaque rencontre, à la réalisation d’un **podcast** disponible sur toutes les plateformes d’écoute.

