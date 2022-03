Xenakis, regards croisés sur la galaxie d’Andromède Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

du mercredi 9 mars au dimanche 10 avril à Cité des sciences et de l’Industrie

À l’occasion du centenaire de la naissance de Iannis Xenakis, le Planétarium de la Cité des sciences et de l’industrie s’associe à la programmation de la Philharmonie de Paris. Pour commencer, une mise en image immersive de l’œuvre musicale de Xenakis « Voyage absolu des Unari vers Andromède ». Pour poursuivre, “À la rencontre d’Andromède” propose une balade tout en couleur parmi les objets célestes pour découvrir la structure, la composition, l’évolution dans le temps de la galaxie la plus proche de la Voie lactée.

Regards croisés sur cet artiste, à la fois ingénieur, architecte et compositeur. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

