XCO du lac Blanc Prix Snotek-Sundgau Electricité Orbey Orbey Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Orbey

XCO du lac Blanc Prix Snotek-Sundgau Electricité Orbey, 5 juin 2022, Orbey. XCO du lac Blanc Prix Snotek-Sundgau Electricité Orbey

2022-06-05 09:30:00 – 2022-06-05 16:30:00

Orbey Haut-Rhin Orbey EUR Courses de VTT cross country, comptant pour la Coupe Grand Est Jeunes vététistes (de poussins à minimes) et pour la Coupe Grand Est Adultes (de cadets à masters) en FFC Compétition VTT régionale +33 6 20 84 49 98 Courses de VTT cross country, comptant pour la Coupe Grand Est Jeunes vététistes (de poussins à minimes) et pour la Coupe Grand Est Adultes (de cadets à masters) en FFC Orbey

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Orbey Autres Lieu Orbey Adresse Ville Orbey lieuville Orbey Departement Haut-Rhin

Orbey Orbey Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orbey/

XCO du lac Blanc Prix Snotek-Sundgau Electricité Orbey 2022-06-05 was last modified: by XCO du lac Blanc Prix Snotek-Sundgau Electricité Orbey Orbey 5 juin 2022 Haut-Rhin Orbey

Orbey Haut-Rhin