**Jeudi 5 mai à 20h** **Rencontre festive et solidaire** Prendre la parole contre l’exclusion ! Après une édition transformée pour cause de covid, les associations reviennent prendre la parole en soutien aux migrant.e.s et plus largement à toutes les personnes souffrant d’exclusion. Poèmes, chansons, lectures, contes, théâtre, expositions, ateliers… Autant de formes courtes qui construiront cet événement et nourriront nos réflexions et nos échanges. Des personnes souffrant d’exclusion apporteront elles aussi leurs témoignages lors de cet évènement. Vu le succès de notre tombola artistique et solidaire en 2020, nous renouvelons cette opération ! Le programme est en cours, vous pouvez retrouver toutes les informations ici et sur nos Facebook et Instagram ! Ami.e.s artistes si vous souhaitez participer, n’hésitez pas à nous contacter ! Nous reversons l’intégralité de la recette aux associations venant en aide aux réfugié.e.s. Il sera possible d’apporter des dons alimentaires et matériels si vous le souhaitez.

