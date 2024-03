Xcapade Bee’s | Pique-nique bucolique et dégustation au Domaine de Siorac Castillonnès, mardi 16 avril 2024.

Xcapade Bee’s | Pique-nique bucolique et dégustation au Domaine de Siorac Castillonnès Lot-et-Garonne

Venez tester les vélos électriques de Stations Bee’s lors d’une balade de bourg à bourg et alentours, par des routes alternatives, en toute sécurité.

Accessible à tout le monde. Il est possible de prendre les enfants jusqu’à 5 ans en siège bébé ou remorque.

Venez tester les vélos électriques de Stations Bee’s lors d’une balade de bourg à bourg et alentours, par des routes alternatives, en toute sécurité.

Accessible à tout le monde. Il est possible de prendre les enfants jusqu’à 5 ans en siège bébé ou remorque.

Départ de Castillonnès, Place des Cornières, et visite/dégustation au Domaine du Siorac à St Aubin de Cadelech.

Sur réservation uniquement.

Station Bee’s se réserve le droit d’annuler certaines dates en cas de mauvais temps ou force majeure. 36 36 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 10:00:00

fin : 2024-04-16 16:00:00

Place des Cornières

Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Xcapade Bee’s | Pique-nique bucolique et dégustation au Domaine de Siorac Castillonnès a été mis à jour le 2024-03-25 par OT Coeur de Bastides