XC DES ABBESSES Remiremont Remiremont Catégories d’évènement: Remiremont

Vosges

XC DES ABBESSES Remiremont, 15 mai 2022, Remiremont. XC DES ABBESSES Remiremont

2022-05-15 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-15 17:30:00 17:30:00

Remiremont Vosges Remiremont Coupe Grand Est VTT de X Country. Compétition de VTT X country Jeunes et Adultes. Sur le site de la grange Puton,ancien parcours de santé et de la descente des abbesses. Restauration sur place possible. +33 6 88 36 37 62 http://remiremontvtt.fr/ Photo club Remiremont VTT

Remiremont

dernière mise à jour : 2022-03-17 par OT REMIREMONT

Détails Catégories d’évènement: Remiremont, Vosges Autres Lieu Remiremont Adresse Ville Remiremont lieuville Remiremont Departement Vosges

Remiremont Remiremont Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/remiremont/

XC DES ABBESSES Remiremont 2022-05-15 was last modified: by XC DES ABBESSES Remiremont Remiremont 15 mai 2022 Remiremont Vosges

Remiremont Vosges