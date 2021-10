Xavier Rudd « We Deserve To Dream » Rocher de Palmer, 13 septembre 2022, Cenon.

Xavier Rudd « We Deserve To Dream »

Rocher de Palmer, le mardi 13 septembre 2022 à 20:30

Avec Xavier Rudd, on rêve en grand. Plus que jamais, après cette époque éprouvante, le multi-instrumentiste -joueur aux pieds nus des scènes du monde- célèbre les éléments et livre une ode à la liberté. On adhère à cette ambiance solaire. Le chanteur australien est un amoureux des grands espaces. Il les convoque depuis toutes ces années, avec espoir et respect. Dans « We Deserve To Dream », le second morceau de son dernier album « Stoney Creek », la voix de Xavier Rudd nous enveloppe dans un baume acoustique, où l’on se love en douceur. Et l’on se plaît à rendre hommage à la terre, au souffle du vent, aux nuages et aux beautés de ce monde fou. On épousait déjà son optimisme quasi mystique du temps de « Follow The Sun ». On s’enroule aujourd’hui avec délice dans ses balades folk, taillées pour nous ranimer.

Tarif unique : 27€

Xavier Rudd « We Deserve To Dream », Rocher de Palmer, Cenon

