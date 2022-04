XAVIER LEBRETON EN ROAD TRIP A UNE TABLE AVEC PLAISIR À DIVATTE SUR LOIRE Divatte-sur-Loire, 2 juin 2022, Divatte-sur-Loire.

2022-06-02 – 2022-06-02

Divatte-sur-Loire Loire-Atlantique Divatte-sur-Loire

EUR 20 Xavier Lebreton, l’éveil d’un voyageur///

Dans le cadre des JE u DIS “Plaisirs et découverte”, Mickael et Céline reçoit Xavier Lebreton.

Envie de partir en voyage tout restant sur sa chaise, c’est possible avec Xavier ! Il vous emmènera avec lui sur son vélo pour un périple de plus de 25 000 km à travers ses photos, ses vidéos et son livre “L’éveil d’un voyageur”.///

Mickael met en scène cette soirée en mode camping.///

Places limitées sur réservations

Une table avec plaisir reçoit Xavier Lebreton en road trip le jeudi 2 juin à 19h à Divatte sur Loire

+33 6 36 21 45 98 https://une-table-avec-plaisir.business.site/

Divatte-sur-Loire

