Xavier BRESSON expose à la ferme Cara-Meuh ! Ferme Cara-Meuh ! Vains, vendredi 1 mars 2024.

Xavier BRESSON expose à la ferme Cara-Meuh ! Ferme Cara-Meuh ! Vains Manche

Vendredi

Peintures sur bois flotté et vieux bois, créations en bois.

Depuis environ 20 ans, Xavier Bresson exerce le métier de peintre en parallèle de celui d’instituteur.

Passionné depuis l’enfance, par les paysages, les bêtes et plantes sauvages, il a finalement trouvé dans la peinture (acrylique, aquarelle) et dans les assemblages de bois, le moyen d’approfondir et d’exprimer la richesse infinie des écosystèmes, les forces et les fragilités de la nature, notamment en Cotentin et en Normandie.

Au 21° siècle, se joue notre avenir, Hommes et Nature… Et c’est en ce sens, qu’il a choisi de peindre à l’acrylique et à l’aquarelle sur de vieux supports. Des bois flottés pour le monde de la Mer, des bois de ferme, de haie ou des bois jetés pour le monde de la Terre.

Xavier Bresson propose plusieurs permanences pour que vous puissiez venir à sa rencontre. Tout en peignant, il apprécie particulièrement de pouvoir échanger avec les visiteurs de passage.

Vous pouvez en découvrir un peu plus sur son univers en vous rendant sur son site, par ici https://www.parlesgrevesetparleshaies.com/

Dates clés

Jeudi 29 février de 16h30 à 18h30, permanence.

Samedi 9 mars de 10h30 à 18h30, permanence.

Entrée gratuite 7j/7, de 9h à 19h en semaine de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 le week-end.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01

fin : 2024-03-30

Ferme Cara-Meuh ! 11 route de Saint Léonard

Vains 50300 Manche Normandie equipe@cara-meuh.com

