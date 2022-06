Xavier Bobés Corpus Montbéliard, 4 octobre 2022, Montbéliard.

Xavier Bobés Corpus

9 EUR Dans Corpus, le Barcelonais Xavi Bobés poursuit une trajectoire singulière, tissant à nouveau un rapport sensible avec le public.

Le rituel universel, qu’il compose avec la violoncelliste Frances Bartlett, convoque le spectateur autour d’un espace circulaire.

Sur fond de musique baroque, il manipule une sculpture vivante, esquissant des paysages mouvants dans une fusion, sans cesse renouvelée, entre l’Homme, les objets et la nature.

Sans le moindre mot, le duo parvient a créer une intimité rare dans cet écrin parsemé de branches, d’oiseaux et de chose du quotidien, porté par la seul vibration des cordes et la présence hypnotique de Bobés.

Avec finesse, son corps paysage, en perpétuelle métamorphose, devient le paysage, devient le poème d’une espèce en quête de réinvention de son rapport au vivant.

Accueilli la saison dernière avec Cosas que se olvidan facilimente, l’envoutant voyage qu’il nous propose se nourrit d’un art délicat de la relation à l’autre duquel l’on ressort totalement émerveillé..

