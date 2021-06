Paris Sunset & Sunside Paris Xavier BELIN Sunset & Sunside Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le mercredi 30 juin 2021

de 21h à 22h

payant

Sortie d'album « Pitakpi » // Pianissimo Vol. XVI

« Le pianiste Xavier Belin démarre fort avec Pitakpi ! Il fait preuve d'originalité en tant que compositeur, puisant son inspiration dans ses racines Caribéennes, et il sait nous surprendre aussi avec le fameux standard Martiniquais « Fanm Matinik Dou » et « Evidence » de Thelonious Monk, brillamment revisités. Le tandem avec le vibraphone d'Alexis Valet fonctionne au mieux, soutenu par une section rythmique à toute épreuve. Une belle découverte ! » Manuel Rocheman

Sunset & Sunside
60 Rue des Lombards
Paris 75001

2021-06-30T21:00:00+02:00_2021-06-30T22:00:00+02:00

