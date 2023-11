XAVIER BELIN invite SAMUEL F’HIMA & KRISTOF NGRIT Le Baiser Salé Paris, 9 janvier 2024, Paris.

Le mardi 09 janvier 2024

de 21h00 à 00h30

.Public adolescents adultes. payant Tarif sur place : 20 EUR

Tarif réduit (web) : 10 EUR

Tarif web : 16 EUR

Après une première année de résidence qui a convaincu le public du Baiser Salé, la nouvelle étoile du jazz caribéen Xavier Belin, entame une 2ème saison pour mettre à l’honneur le jazz caribéen !

Xavier Belin piano, Samuel F’Hima cbasse, Kristof Négrit batterie

Nommé par TSF Jazz comme la « nouvelle étoile du jazz caribéen », Xavier Belin est un jeune pianiste très prometteur. Sa musique est souvent définie comme du « jazz caribéen » du « jazz créole » ou encore « jazz afro descendant » car ces termes rendent sa musique rapidement identifiable. Cependant le pianiste nous montre au travers de sa musique que ces termes ne sont que des pléonasmes en partant du constat que ces styles musicaux sont issus de la même essence.

Lors de cette résidence, Xavier Belin vient nous présenter ce répertoire de standards jazz venus de la Martinique, de la Réunion, en passant par Haïti ou encore Trinidad…Il s’entoure de l’éclectique Samuel F’Hima, aussi à l’aise à la basse électrique, la contrebasse reste son instrument de prédilection. Avec Kristof Négrit à la batterie, c’est la puissance de la musique caribéenne mêlée aux influences du monde.

Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences mensuelles et bimestrielles, permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite. #SoyezCurieux !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/jazzdedemain-xavier-belin-pl-onasme-saison-2-21h002

