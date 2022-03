XAVIER BELIN invite LAURIANE LUDOSKY Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

Le vendredi 22 avril 2022

La voix singulière et les mélodies envoûtantes de Lauriane, mêlées au jeu coloré et syncopé de Xavier Belin nous font la promesse d'un cocktail somptueux et explosif. Considéré comme « la nouvelle étoile du jazz antillais » par TSF Jazz, le 1er album Pitakpi de Xavier Belin a été fortement salué par la critique, et nommé « Révélation » par Jazz Magazine ! Pour ce concert, il invite la chanteuse Lauriane Ludosky. Les deux musiciens ont grandi dans la même commune en Martinique, Le Robert et se réunissent aujourd'hui sur scène, de l'autre côté de l'océan. Lauriane Ludosky voix, Xavier Belin piano, Alexandra Lanciaux cbasse, Kristof Négrit batterie Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

