XAVIER BELIN & BAPTISTE POULIN POULIN – CROSSING – # JAZZD BAISER SALE, 14 mars 2023, PARIS.

XAVIER BELIN & BAPTISTE POULIN POULIN – CROSSING – # JAZZD BAISER SALE. Un spectacle à la date du 2023-03-14 à 19:00 (2023-03-14 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

Impression Obligatoire L-R-21-1627/L-R-21-957/L-R-21-959 XAVIER BELIN piano, BAPTISTE POULIN sax altoNé de la rencontre entre le saxophoniste Baptiste Poulin et le pianiste Xavier Belin, Crossing est un duo de Jazz français. Cette formation a été influencée par de nombreux duos légendaires tel que Kenny Barron et Stan Getz, Lee Konitz et Martial Solal, ou encore Brad Mehldau et Joshua Redman. À travers un répertoire varié composé de standards et de créations diverses, Crossing nous entraine dans un voyage musical où l’interaction, l’écoute, la créativité sont au cœur de leurs jeux. Crossing peut se traduire par croisement, celui de deux routes ou encore de deux idées. La résultante d’un croisement est toujours quelque chose d’inédit. Crossing est la rencontre entre le jeu très syncopé, motivant et stable de Xavier et celui virtuose, lyrique et mouvant de Baptiste. Le croisement entre le timbre chaleureux du saxophone, et celui rond et percussif du piano. Le métissage entre les souvenirs verdoyants de la campagne bourguignonne et ceux fleuris et lumineux des paysages martiniquais. XAVIER BELIN, Baptiste Poulin XAVIER BELIN

Votre billet est ici

BAISER SALE PARIS 58, RUE DES LOMBARDS Paris

Impression Obligatoire L-R-21-1627/L-R-21-957/L-R-21-959

XAVIER BELIN piano, BAPTISTE POULIN sax alto

Né de la rencontre entre le saxophoniste Baptiste Poulin et le pianiste Xavier Belin, Crossing est un duo de Jazz français.

Cette formation a été influencée par de nombreux duos légendaires tel que Kenny Barron et Stan Getz, Lee Konitz et Martial Solal, ou encore Brad Mehldau et Joshua Redman. À travers un répertoire varié composé de standards et de créations diverses, Crossing nous entraine dans un voyage musical où l’interaction, l’écoute, la créativité sont au cœur de leurs jeux.

Crossing peut se traduire par croisement, celui de deux routes ou encore de deux idées. La résultante d’un croisement est toujours quelque chose d’inédit. Crossing est la rencontre entre le jeu très syncopé, motivant et stable de Xavier et celui virtuose, lyrique et mouvant de Baptiste. Le croisement entre le timbre chaleureux du saxophone, et celui rond et percussif du piano. Le métissage entre les souvenirs verdoyants de la campagne bourguignonne et ceux fleuris et lumineux des paysages martiniquais.

.18.0 EUR18.0.

Votre billet est ici