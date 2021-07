Landivisiau Parc Kreac'h Kelenn Finistère, Landivisiau Xav To Yilo – Maison Feu Parc Kreac’h Kelenn Landivisiau Catégories d’évènement: Finistère

Parc Kreac’h Kelenn, le samedi 2 juillet 2022 à 19:00

« La sagesse veut que les fous gardent les phares car ce sont les seuls capables de guider le monde. » Les phares sont la lumière dans la nuit, la verticalité à l’horizon et le huis clos en pleine nature. Ces paradoxes, comme la poésie et la mélancolie qui en émanent, fascinent la compagnie Xav To Yilo. Cinq personnages, gardiens d’un phare, nous embarquent dans leur vie commune, une routine parfaitement réglée, où, à chaque instant, tout pourrait pourtant basculer… Entre surréalisme rêveur et réalités grinçantes, ce spectacle cherche à visiter quelques lieux de l’âme humaine, la notion d’anormalité et ses lisières, en mêlant musique, chant, cadre aérien et danse.

Entrée libre

« La sagesse veut que les fous gardent les phares car ce sont les seuls capables de guider le monde. »

2022-07-02T19:00:00 2022-07-02T20:00:00

