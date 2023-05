Xalam II en concert Pan Piper Paris, 7 juillet 2023, Paris.

Le Xalam II fait son grand retour sur la scène du Pan Piper, vendredi 7 juillet à 20h !

Le Xalam II est une figure emblématique de la scène musicale africaine contemporaine. Il possède une identité musicale originale. Évoluant librement entre le mbalax, le jazz, et les musiques africaines, le groupe explore au maximum les possibilités rythmiques et génère des chansons détonantes. Avec assurance et audace, le Xalam a toujours sauvegardé le patrimoine musical, tout en suscitant l’éveil des consciences citoyennes. Il a ainsi réussi à créer un univers sonore hybride, résultant d’un exigeant parcours de recherche musicale.

Grâce à ce style créé à partir de leurs propres référents culturels du terroir, agrémenté de jazz, de rhythm’n blues, rock et sonorités sud-africaines, le groupe a fait la différence au Sénégal et s’est imposé sur les scènes internationales aux côtés de grands noms de l’Afro-Jazz comme Fela Kuti, Hugh Masekela notamment. Le Xalam II a ainsi traversé les âges et les générations, devenant l’un des plus anciens groupes africains encore en action sur les scènes musicales du monde.

Plusieurs années après, Le Xalam II au complet revient sur la scène internationale au contact de ses publics. Venez renouer avec ces grandes figures africaines qui incarnent l’histoire musicale de tout un continent.

