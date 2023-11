Marché de Noël de Xaintrailles Xaintrailles, 3 décembre 2023, Xaintrailles.

Xaintrailles,Lot-et-Garonne

Venez vivre la magie de Noël à Xaintrailles, avec son marché de Noël.

Stands artisanaux, dégustation d’huîtres, vin chaud, tartiflette ou nouilles chinoises.

Réservez vos repas avant le 14 novembre..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . .

Xaintrailles 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and experience the magic of Christmas in Xaintrailles, with its Christmas market.

Craft stalls, oyster tasting, mulled wine, tartiflette or Chinese noodles.

Book your meals before November 14.

Venga a vivir la magia de la Navidad en Xaintrailles, con su mercado navideño.

Puestos de artesanía, degustación de ostras, vino caliente, tartiflette o fideos chinos.

Reserve sus comidas antes del 14 de noviembre.

Erleben Sie den Zauber von Weihnachten in Xaintrailles mit seinem Weihnachtsmarkt.

Kunsthandwerkliche Stände, Verkostung von Austern, Glühwein, Tartiflette oder chinesischen Nudeln.

Reservieren Sie Ihre Mahlzeiten bis zum 14. November.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT de l’Albret