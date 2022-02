X = Y par la Cie Impro Infini Le Diapason – Université de Rennes 1, 11 mars 2022, Rennes.

— **X = Y par la Cie Impro Infini** _**Un spectacle proposé dans le cadre du**_ [_**mois de l’égalité**_](https://www.univ-rennes1.fr/actualites/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-au-programme-en-mars-2022) On ne parle pas de différence, mais bien d’égalité des droits : Égalité professionnelle, parité, lutte contre les violences physiques et psychologiques, contre les stéréotypes ; autant de thèmes aujourd’hui placés au coeur de l’un des enjeux les plus significatifs de la qualité d’évolution de nos sociétés. Les points de vue, les croyances, les stéréotypes, souvent ancrés dès le plus jeune âge, cristallisent les antagonismes, les incompréhensions, les conflits, autour d’une question éthique qui devrait pourtant disparaître face à l’évidence de la réponse. Le spectacle X=Y aborde le sujet avec humour, bonne humeur, et s’adapte aux contextes et aux publics, pour bousculer les stéréotypes. ► _**Jeudi 10 mars à 20h30 Gratuit / Réservation et pass sanitaire obligatoires**_ > [Réserver](https://www.billetweb.fr/x-y-par-la-cie-impro-infini)

Un spectacle humoristique et interactif qui bouscule les stéréotypes sur l’égalité des droits entre les femmes et les hommes, interroge nos comportements face au sexisme et au harcèlement.

Le Diapason – Université de Rennes 1 Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine



