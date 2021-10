X, Y et moi? Espace Roguet, 27 novembre 2021, Toulouse.

X, Y et moi?

Espace Roguet, le samedi 27 novembre à 09:00

**DÉBAT PARTICIPATIF** Lieu : Espace Roguet – 9 rue de Gascogne – Toulouse Durée 55 mn + temps d’échange – Public : à partir de 12 ans Saviez-vous que les femelles manchots se prostituent pour des cailloux ? Qu’un bébé sur dix est conçu dans un lit Ikea ? Que selon un rapport du Conseil de l’Europe, le couple tue plus que le cancer, la route et la guerre ? D’où viennent les inégalités ? Comment les combattre ? Ce sont là toutes les questions qu’abordent Camille Reix et Dominique Lauroie, chargé de mission à Matignon et directrice de recherche, avec à l’appui les derniers sondages et études scientifiques les plus étonnantes et novatrices. Avec : Yohan Bret, Christel Larrouy **Entrée libre dans la limite des places disponibles – haute-garonne.cultures.fr** _Evènement organisé dans le cadre du dispositif « Égalité femmes hommes c’est + qu’un jour ! »_ _Programmation de spectacles, rencontres, ateliers à l’Espace Roguet issus d’une étroite collaboration entre deux directions du Conseil départemental : Les arts vivants et visuels et la Mission égalité femmes-hommes._

Débat participatif et ateliers d’autodéfense pour adolescentes

