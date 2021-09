Iffendic Iffendic Iffendic, Ille-et-Vilaine X-Trem Mud Bretagne Iffendic Iffendic Catégories d’évènement: Iffendic

Ille-et-Vilaine

X-Trem Mud Bretagne 2021-09-26 – 2021-09-26

Iffendic Ille-et-Vilaine Iffendic

Iffendic Ille-et-Vilaine Iffendic Course à obstacles au bord du Lac de Trémelin par XTREM MUD. Une course d’une trentaine d’obstacles de qualité mêlant eau, boue… avec des difficultés variables, la plupart à relever seul, mais d’autres seront plus faciles à franchir en s’entraidant.

Le parking à proximité est gratuit dans la limite des places disponibles. Il n’y a pas besoin d’être un athlète accompli pour finir la course, seulement du courage. La course n’étant pas chronométrée (sauf option) Gratuit pour les spectateurs.

