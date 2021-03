GUYANCOURT Ferme de Bel Ebat Guyancourt [X SAISONS] Ferme de Bel Ebat GUYANCOURT Catégorie d’évènement: Guyancourt

Ferme de Bel Ebat, le samedi 20 mars à 18:00

La jongleuse se joue des éléments, de la nature et des corps dont elle se fait l’écho en revisitant les Quatre Saisons de Vivaldi. Un cirque expressif et poétique. Seule sur scène, Audrey Decaillon jongle, danse et manipule les objets à travers une chorégraphie aussi précise que poétique. Dans un décor d’inspiration japonaise, tantôt oiseau prêt à l’envol, tantôt maîtresse des éléments, la jeune artiste traverse ainsi le passage des saisons en créant un univers en perpétuelle mutation. Avec cette œuvre résolument ancrée dans l’Histoire du nouveau jonglage, Audrey Decaillon repousse les limites de l’écriture du geste dans lequel le détail, l’infiniment petit est mis en avant pour engendrer des émotions insoupçonnées. Un exploit technique au service de l’absolue poésie. Un témoignage sur le temps qui passe (…). La jongleuse se tient au plus proche des éléments, de la nature et des corps dont elle se fait l’écho – La Terrasse Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 7,50€

Cirque (dès 6 ans) Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT

2021-03-20T18:00:00 2021-03-20T20:00:00

