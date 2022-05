X Crown Centre d’animation Lalande Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

X Crown Centre d’animation Lalande, 25 juin 2022, Toulouse. X Crown

Centre d’animation Lalande, le samedi 25 juin à 18:45

Danse —– **Roller dance cool** **Dans le cadre du Printemps de Lalande** Composé de treize danseurs toulousains, X Crown mélange reprises de chorégraphies coréennes, K-Pop, et créations originales imaginées par les membres. **Initiation** à 20h

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture Centre d’animation Lalande 239 Avenue de Fronton, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-25T18:45:00 2022-06-25T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre d’animation Lalande Adresse 239 Avenue de Fronton, 31200 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre d’animation Lalande Toulouse Departement Haute-Garonne

Centre d’animation Lalande Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

X Crown Centre d’animation Lalande 2022-06-25 was last modified: by X Crown Centre d’animation Lalande Centre d’animation Lalande 25 juin 2022 Centre d’animation Lalande Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne