2022-03-25 – 2022-03-25

EUR Des femmes participent à un casting pour une émission de télé-réalité destinée à leur faire atteindre leurs objectifs et être des femmes bien dans leur corps. Les complexes se révèlent au fur et à mesure et la discussion va vite se concentrer sur les hommes, source de tous leurs maux, selon elles !

Les Amis du Théâtre de La Bazouge-de-Chémeré présente X contre Y, une comédie d’Alec Drama à la salle des Orchidées. En première partie Chasse au Trésor Morbide par la troupe des jeunes.

ladt.labazouge@gmail.com

