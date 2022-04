X – Collectif OS’O Espace Culturel Treulon, 13 mai 2022, Bruges.

X – Collectif OS’O

Espace Culturel Treulon, le vendredi 13 mai à 20:30

**[Théâtre]** X – Collectif OS’O —————— ### Vendredi 13 mai à 20h30 **Espace Culturel Treulon** Un petit groupe de scientifiques en mission attend la navette qui doit les ramener sur Terre. Les communications fonctionnent, mais leurs messages restent sans réponse. Le temps s’étire, les tensions montent, les peurs et les sentiments enfouis remontent à la surface. À mesure que les esprits s’échauffent, les frontières du réel et de la fiction commencent à vaciller. Quelle est cette présence qui rôde à l’extérieur ? Comment survivre ? Comment rester humain ? X c’est l’inconnue. X c’est le temps. X c’est… X… XXX… Le Collectif O’SO, c’est la garantie de ressortir les neurones agités et les yeux grands ouverts, d’avoir envie d’en voir plus, encore, et encore ! **8€-15€-18€ / durée : 2h / dès 15 ans** _En coréalisation avec l’OARA – Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine et l’iddac – agence culturelle du Département de la Gironde_ [Acheter mes places](https://billetterie-bruges.mapado.com/event/30596-x-collectif-os-o)

