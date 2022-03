XƐON Release Party L’Alimentation Générale Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

XƐON Release Party L’Alimentation Générale, 31 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 31 mars 2022

de 20h00 à 01h00

gratuit

Pour fêter ensemble la sortie de XƐON et rendre hommage à SOPHIE, rendez-vous le 31 mars à l’Alimentation Générale ! Pour fêter ensemble la sortie de XƐON et rendre hommage à SOPHIE, rendez-vous le 31 mars à l’Alimentation Générale ! Comme la compilation, cette soirée est au bénéfice du FAST (Fond d’Action Sociale Trans). XƐON est une compilation hommage à la productrice de musique électronique SOPHIE réunissant des titres composés par des musiciennes d’horizons différents, mais toutes marquées par sa musique. Entre reprises, remixes et compositions originales incorporant des samples de l’artiste, XƐON explore la façon dont l’influence de SOPHIE se manifeste dans divers styles de production, de l’ambient à l’hyperpop, en passant par le rock alternatif. L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011 Contact : http://alimentation-generale.net/evenements/2022-03-31#.Yid_CCHJ–k https://www.facebook.com/events/293881859519614 Concert;Musique

Date complète :

2022-03-31T20:00:00+01:00_2022-03-31T01:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu L'Alimentation Générale Adresse 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Ville Paris lieuville L'Alimentation Générale Paris Departement Paris

L'Alimentation Générale Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

XƐON Release Party L’Alimentation Générale 2022-03-31 was last modified: by XƐON Release Party L’Alimentation Générale L'Alimentation Générale 31 mars 2022 L'Alimentation Générale Paris Paris

Paris Paris