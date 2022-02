Wyvern Lingo Centre Culturel Irlandais, 2 mars 2022, Paris.

Wyvern Lingo

Centre Culturel Irlandais, le mercredi 2 mars à 19:30

La musique est le ciment qui a réuni Wyvern Lingo. Adolescentes à Bray (Co. Wicklow), les jeunes Caoimhe, Karen et Saoirse écoutent en boucle les albums de Led Zeppelin, Joni Mitchell ou Simon & Garfunkel, tout en tendant l’oreille au R’n’B des années 90 et 2000, qui domine à l’époque les ondes radio. Quelques années plus tard, leurs mélodies accrocheuses sont tissées de toutes ces influences – soul, pop et rock – et unies par des harmonies vocales qui donnent le frisson. Après un premier album éponyme signé sur le label d’Hozier et nommé pour le Choice Music Prize 2018, leur deuxième opus, _Awake You Lie_, s’est lui aussi classé en tête des charts et a été loué par la critique à sa sortie en 2021. Egalement reconnu pour ses fantastiques performances live (en témoigne notre Fête de la Musique 2019 !), ce trio plein de spontanéité et de groove viendra cette fois réchauffer l’atmosphère intimiste de la chapelle ! « Un pur diamant, les Lingo nous enchantent. » (**** Hot Press)

13€ (10€ pour étudiants et demandeurs d’emploi)

Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-02T19:30:00 2022-03-02T21:00:00