Auditorium du Nouveau Siècle, le samedi 2 octobre à 20:00

Difficile de présenter un musicien si complet en si peu de lignes. Né à La Nouvelle-Orléans dans une famille de musiciens, Wynton Marsalis se produit en orchestre dès l’âge de 14 ans en tant que trompettiste soliste. Passionné par le jazz mais aussi par Bach, Beethoven et Mozart, sa carrière et sa discographie n’auront de cesse de révéler ses talents dans ces deux répertoires. Il est le premier artiste à recevoir un Grammy Award classique et jazz lors de la même soirée ! Également compositeur et professeur à la prestigieuse Juilliard School de New York, Wynton Marsalis s’engage pour l’éducation par la musique et l’accès à la culture pour tous. Il est parrain de nombreux festivals dont celui de Marciac depuis 1991. Une belle soirée jazz avec un trompettiste d’exception et son big band ! **_Informations :_** _En fonction de la situation à la rentrée, l’entrée à ce concert pourra être soumise à l’obligation d’un pass sanitaire._ _Des emplacements sont prévues pour les PMR. Merci de contacter le 03.20.12.82.40_

33€ / 27€

Une coproduction Tourcoing Jazz / l'Aéronef / Orchestre National de Lille
Auditorium du Nouveau Siècle
17 Place Pierre Mendès France, 59800 Lille

