WYLIE AND THE WILD WEST THEATRE DU VESINET, 11 mars 2023, LE VESINET.

WYLIE AND THE WILD WEST THEATRE DU VESINET. Un spectacle à la date du 2023-03-11 à 20:45 (2023-03-11 au ). Tarif : 25.3 à 29.7 euros.

CLAS (L-R-21-13105 / 21-13116 /21-13117) PRESENTE Une voix authentique de l’Ouest américainWylie Gustafson, c’est vingt albums en presque quarante ans.Avec son groupe The Wild West, il sillonne le monde, faisant découvrir le swing des westerns et la country dite old school. Ce natif du Montana est une voix authentique de l’Ouest américain, excellant dans l’art du yodel, cette technique de voix étonnante importée par les colons allemands dans le far West. Depuis plus de trente ans, son groupe est apprécié par ses fans pour son approche généreuse et conviviale. Quand Wylie ne joue pas, il s’occupe des animaux de son ranch : un vrai cowboy !Chant, guitare électrique et acoustique : Wylie GustafsonBasse électrique : Johnny PopeBatterie : Tim LashleyGuitare : Clayton Parsons Ouverture des portes 30 min avant la représentation.Bar ouvert avant et après le concertN° téléphone accès PMR : 01 30 15 66 00

THEATRE DU VESINET LE VESINET 59 BOULEVARD CARNOT Yvelines

