Spectacle-concert « Échappée Vieille » Terrain près de l’église, 10 juin 2023 18:00, Wy-dit-Joli-Village.

Entre fête foraine, spectacle de rue, musique et danse endiablée : suivez l’histoire de 3 marionnettes-retraitées, et leur bonne humeur ! Spectacle pour petits et grands Samedi 10 juin, 18h00 1

Gaby, Antoine et Nadine, trois marionnettes de taille humaine, sont trois retraités de bonne humeur. Sur une place ou dans un parc, ils installent leur remorque dans un joyeux désordre pour y présenter un spectacle cocasse racontant les déboires de deux résidents en maison de retraite bien décidés à faire le mur pour goûter à nouveau aux saveurs de la vie, renouer les contacts sociaux et… faire la fête ! Entre fête foraine, spectacle de rue, musique et danse endiablée, leur but est clair : créer la rencontre et retisser le lien intergénérationnel confisqué depuis de longs mois lors de la crise sanitaire.

Habitué du festival de la marionnette de Charleville-Mézières, Alain Moreau signe une nouvelle fois avec Échappée Vieille un spectacle généreux rempli d’humanités.

Terrain près de l’église 2 cour chanoine theroulde, wy-dit-joli-village Wy-dit-Joli-Village 95420 Val-d’Oise