Dans le cadre du Festival théâtral du Val d’Oise 2023, découvrez le spectacle « The game of Nielungen » de la compagnie du Botte-cul.

Imaginez-vous, un soir, vous faufiler dans une école, même votre ancienne école. Dans la classe, une prof d’allemand. Un cauchemar ? Non, l’expérience de la leçon d’allemand la plus délirante et explosive de votre vie ! Vous ne parlez pas l’allemand ? Mais tant mieux ! Moins vous parlez allemand, plus ce spectacle est fait pour vous ! Les combats d’équerres et d’épées ou les batailles épiques de piles de papier vaincront toutes les barrières linguistiques.

La Compagnie du Botte-Cul propose une expérience de « littérature gesticulée » d’un classique médiéval germanique, Les Nibelungen ! Maniant un théâtre d’objet brut, ce spectacle ludique et immersif se veut une modeste entaille dans le Röstigraben*… « Deutsch is coming »….

* barrière imaginaire de pommes de terre poêlées entre la Suisse allemande et la Suisse romande.

Théâtre d’objets

Tout public à partir de 14 ans

Durée : 45 minutes

Ecole rue de la mairie, wy-dit-joli-village Wy-dit-Joli-Village 95420 Val-d’Oise