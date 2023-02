WWE Saturday Night’s Main Event Accor Arena PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

WWE SATURDAY NIGHT'S MAIN EVENTLe phénomène WWE en France, c'est 54 shows depuis 2007 dans toutes les plus grandes salles de l'hexagone. Après 400 000 spectateurs conquis, la WWE débarque pour la 16ème fois à l'Accor Arena le samedi 29 avril 2023 avec le WWE SATURDAY NIGHT'S MAIN EVENT.Retrouvez à cette occasion les superstars de la WWE lors de combats explosifs devant un public Parisien immanquablement chauffé à blanc, avec notamment* :Bobby LashleySeth « Freakin » RollinsMatt RiddleKevin OwensAJ StylesFinn BalorBianca BelairBayley*Liste des superstars susceptible de changerInformations :Tous les spectateurs doivent impérativement être en possession d'un billet, y compris les enfants quel que soit leur âge.Réservations P.M.R. :01 76 40 26 75



Le phénomène WWE en France, c’est 54 shows depuis 2007 dans toutes les plus grandes salles de l’hexagone. Après 400 000 spectateurs conquis, la WWE débarque pour la 16ème fois à l’Accor Arena le samedi 29 avril 2023 avec le WWE SATURDAY NIGHT’S MAIN EVENT.

Retrouvez à cette occasion les superstars de la WWE lors de combats explosifs devant un public Parisien immanquablement chauffé à blanc, avec notamment* : Bobby Lashley

Seth « Freakin » Rollins

Matt Riddle

Kevin Owens

AJ Styles

Finn Balor

Bianca Belair

Bayley

*Liste des superstars susceptible de changer Informations :

Tous les spectateurs doivent impérativement être en possession d’un billet, y compris les enfants quel que soit leur âge. Réservations P.M.R. : 01 76 40 26 75 .40.0 EUR40.0. Votre billet est ici

