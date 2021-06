Saint-Ouen-l'Aumône Abbaye de Maubuisson Saint-Ouen-l'Aumône, Val-d'Oise Wutao côté jardin Abbaye de Maubuisson Saint-Ouen-l'Aumône Catégories d’évènement: Saint-Ouen-l'Aumône

La visite commence par une initiation au Wutao, une expérience sensorielle basée sur le mouvement ondulatoire de la colonne vertébrale. Cet art corporel crée un état favorable à la contemplation et permet d’entrer en résonance avec le parc. * Dimanche 18 juillet 2021 à 10h * Samedi 28 août 2021 à 10h Dans le parc de l’Abbaye de Maubuisson / Ados-Adultes / Durée : 2h / Tarif : 5€ / Sur réservation : 01 34 33 85 00 « Le public goûte à la fois au Wutao, se ressource, baigne dans cette douceur si spécifique au lieu. Le regard s’ouvre alors, les sens s’affinent et les partages fusent. » Isabelle Martinez, intervenante Wutao à l’Abbaye de Maubuisson

Abbaye de Maubuisson Avenue Richard-de-Tour 95310 Saint-Ouen-l'Aumône Saint-Ouen-l'Aumône Val-d'Oise

2021-07-18T10:00:00 2021-07-18T12:00:00;2021-08-28T10:00:00 2021-08-28T12:00:00

