Wunderkammer Stéphane Spach Galerie la pierre large, 16 septembre 2021, Strasbourg.

du jeudi 16 septembre au samedi 23 octobre à Galerie la pierre large

Pour l’exposition Wunderkammer, le choix s’est porté sur un travail inédit de grande ampleur, réalisé entre 2019 et 2021 au Musée Zoologique de Strasbourg. De cet ensemble, nous avons extrait la matière la plus plastique et onirique de cette recherche, délaissant volontairement les images les plus documentaires. Il en ressort une vaste sélection d’animaux ensachés, de crânes, de bocaux magiques, où les photographies semblent révéler une trace de vie, un humour décalé, une ironie grinçante. La mise en scène de ces images est clinique, radicale et attise notre curiosité sur la vacuité du monde, sur la condition humaine. Un oiseau mort se retrouve près de sa branche, du pigment bleu vient ponctuer une ligne végétale, un œuf cru gît dans un bocal. Quelle est la part de vrai dans ce monde factice ? L’artiste, tel un illusionniste, joue avec le spectateur et dévoile, au delà de son aspiration au crépuscule, une attirance vers des zones davantage troubles. Ces lieux, que nous pouvions imaginer poindre dans ses précédents travaux, nous laissant faire le chemin, il les montre dorénavant. Une partition où le magique se mêle au macabre. Le spectacle d’un monde en décomposition avec, malgré tout, toujours, ce regard d’enfant dans le jeu et la mise en scène. Et au-delà de la constance de son appétit pour le référencement et les protocoles d’inventaires, dont il ne laisse à personne le soin de dicter son ordonnancement, Stéphane Spach prolonge son goût des natures mortes, et pour le coup, le prenant au pied de la lettre, redonne à ses sujets un souffle, une dignité, une ironie, une âme. Nous nous retrouvons face à une galerie de portraits magiques, un cabinet de curiosité, drôle et curieux. Un fabuleux théâtre où le merveilleux qui a été se prolonge encore. Une danse macabre. Une ode à la vie. L’exposition est visible du mercredi au samedi de 16h à 19h du 16 septembre au 23 octobre. Vernissage le jeudi 16 septembre de 16h à 20h30 en présence de l’artiste. Plus d’infos: [www.galerielapierrelarge.fr](http://www.galerielapierrelarge.fr)

Entrée libre

Stéphane Spach est un photographe de la mélancolie. Il nous présente son fabuleux cabinet de curiosité.

Galerie la pierre large 25 rue des veaux Strasbourg Strasbourg Bas-Rhin



