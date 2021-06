Wukong & the Pilgrim Shadows + Guests La Dame de Canton, 30 juin 2021-30 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 30 juin 2021

de 20h30 à 23h

Novembre 2018, Télérama pose la question : « Peut-on se permettre d’avancer masqué quand on signe un des plus beaux albums de l’année ?

BAL MASQUE A LA DAME DE CANTON

Juin 2021, Wukong répond, il tombe le masque. Pas vous…

Après un premier concert le 13 février dernier, la Dame de Canton avait proposé à Wukong et ses Pilgrim Shadows de revenir sur plusieurs dates au printemps. Le voile allait donc pouvoir être levé et l’histoire de notre Singe Pélerin nous être contée en musique. Et puis il y a eu ce que vous savez… Mais comme il y a comme une histoire entre Wukong et la Dame de Canton revoici donc nos Pilgrim Shadows, les mêmes et pas tout à fait…

Tonight Wukong and the pilgrim shadows are:

YAN PÉCHIN – JIL CAPLAN – JEAN-CHRI URBAIN – MICHEL MICHALAKAKOS – WUKONG

La Dame de Canton Quai François Mauriac Port de la Gare Paris 75013

