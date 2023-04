Portes ouvertes de la Cave du Vieil Armand 1 Route de Cernay, 5 août 2023, Wuenheim.

Visites, dégustations, balades dans le vignoble, marché paysan et apéritif-concert. 15% de remise sur les vins au carton.

2023-08-05 à ; fin : 2023-08-06 12:00:00. 0 EUR.

1 Route de Cernay

Wuenheim 68360 Haut-Rhin Grand Est



Visits, tastings, walks in the vineyard, farmers’ market and aperitif-concert. 15% discount on wines by the case

Visitas, degustaciones, paseos por el viñedo, mercado de agricultores y aperitivo-concierto. 15% de descuento en vinos por cajas

Besichtigungen, Weinproben, Spaziergänge durch den Weinberg, Bauernmarkt und Aperitifkonzert. 15% Rabatt auf Weine im Karton

Mise à jour le 2023-04-14 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller