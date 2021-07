Paris L'Alimentation Générale Paris WTMF • BEATS OF NATIONS L’Alimentation Générale Paris Catégorie d’évènement: Paris

WTMF • BEATS OF NATIONS L'Alimentation Générale, 24 juillet 2021

« Le vol numéro 148566 à destination de Pétaouchnok, départ 22h, partira 64 Rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris. » « Le vol numéro 148566 à destination de Pétaouchnok, départ 22h, partira 64 Rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris. » ✈ Pour cette troisième édition de notre résidence à l’Alimentation Générale : Beats Of Nations, nous vous invitons à une traversée des continents et de leurs influences musicales hautes en couleurs ! OUI, vous n’aurez pas d’autres choix que de danser sur ces rythmes chaleureux et envoutants, OUI nous avons bien l’intention de vous faire oublier cette longue période d’absence de folies et d’insouciance… C’est sur le son des congas, de la bass guitar, des synthés eighties qu’on vous fera perdre la raison Vous l’aurez compris, on a carte blanche pour vous emmener loin, très loin pendant cette longue nuit de liesse et de passion Gratuit TOUTE LA NUIT ! Concerts -> Électronique L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011

