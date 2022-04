WRITTEN ON THE WIND/ ÉCRIT SUR LE VENT Château de la Borie,87110 Solignac, 28 avril 2022, Solignac.

### WRITTEN ON THE WIND/ ÉCRIT SUR LE VENT ### L’exposition WRITTEN ON THE WIND/ ÉCRIT SUR LE VENT avec une quinzaine d’artistes et designers internationaux. * Le Château de la Borie se situe à 5 kilomètres au sud de Limoges, à proximité du village médiéval de Solignac, en pleine nature, dans la campagne vallonnée du Limousin. Le château abrite une galerie d’art contemporain et autour de la demeure des jardins sont aménagés selon des principes écologiques : un « Jardin en Mouvement », selon les idées originales de Gilles Clément, un jardin de permaculture et un jardin à la française. Les jardins peuvent également être visités. L’ouverture des jardins diffère de l’ouverture de la galerie. * L’exposition WRITTEN ON THE WIND/ ÉCRIT SUR LE VENT réunit une vingtaine d’artistes et designers de différents pays. Le titre de l’exposition, WRITTEN ON THE WIND, est une œuvre de l’artiste Lawrence Weiner, décédé le 3 décembre 2021. Il est une figure de proue de l’art conceptuel, et l’un des artistes les plus influents de la seconde moitié du 20 e siècle. Au cours de sa vie, Weiner a vécu et travaillé à New York et à Amsterdam. Le climat néerlandais, marqué par le vent, la mer, les vagues et les ciels, a eu une influence indéniable sur ses œuvres. Les mots – son matériau – avec lesquels il évoque des images, sont simples; ce qu’il parvient à capturer dans ces images est complexe et riche. Il décrit souvent des processus naturels questionnant la matière/l’objet par rapport à l’artiste et au spectateur. * La nature, en tant que sujet répandu, est présente comme un fil rouge dans l’exposition. La conception romantique de la nature, qui est restée courante jusqu’à une bonne partie du 20 e siècle, a radicalement changé à la fin de ce siècle. La nature n’est plus un sujet de recherche et de découverte, d’aventure et de détente, mais est devenu aujourd’hui un sujet de préoccupation, de menace et d’inquiétude. Un changement causé par les évolutions climatiques. * Les artistes et les designers de cette exposition ont tous une signature unique, parfois analytique, parfois poétique, parfois conflictuelle, parfois tout à la fois. Ce qui les unit est la manière dont ils abordent notre époque avec des analyses pointues et un regard surprenant, ouvrant de nouvelles fenêtres et proposant souvent des solutions inattendues. * **Artistes participants: Irma Boom, Harmen Brethouwer, Ger van Elk, Gijs Frieling & Chris Kabel, Henrik Håkansson, William Hunt, Hella Jongerius , Ker-Xavier, Aliki van der Kruijs, Nicolás Lamas, Christien Meindertsma, Christopher Orr, Studio Drift, Verhoeven Twins, Lawrence Weiner.**

GALERIE 17.04 – 30.10 Jeudi-Dimanche 14h-18h Visites guidées : 15h et 16h30 JARDINS: 03.06 – 11.09: Samedi et Dimanche: 14h-18h Visites guidées : 3 et 4.30 pm 8 € jardins + gallery/ 5 € garden ou galerie seulement Enfants 4 -12 années: 50% reduction

