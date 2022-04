Wrabel Le Hasard Ludique, 7 avril 2022, Paris.

Le samedi 22 octobre 2022

de 20h00 à 23h59

. payant Préventes : 13€ (+ frais de loc)

En raison de la situation sanitaire, le concert de Wrabel initialement prévu le vendredi 18 février 2022, puis le jeudi 28 avril est reporté le 22 octobre 2022, toujours au Hasard Ludique. Vos billets resteront valables pour cette nouvelle date. Sinon, vous pouvez faire une demande de remboursement à l’adresse billetterie@lehasardludique.fr. Merci !

En 2021, Wrabel nous offre enfin son premier long format These words are all for you. Cet album est une succession de titres raffinés, superbement écrits et interprétés avec passion qui abordent les thèmes de l’amour avec ses joies et ses chagrins, la découverte de soi et les grandes déceptions. L’artiste décrit lui-même cet album comme “une sorte d’autobiographie des 10 dernières années de sa vie”.

L’ascension de Wrabel dans le monde de la “pop music” a démarré en 2014 avec ses collaborations avec Afrojack et Marshmello, puis avec “11 Blocks”, son premier titre à entrer dans les charts en 2016 et son hymne LGBTQ+ “The Village”. Il a également collaboré avec des stars comme Kesha ou P!nk mais aussi les Backstreet Boys et Ellie Goulding.

Ne manquez pas son passage en France le 22 octobre février 2022 pour un concert exceptionnel au Hasard Ludique !

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint Ouen 75018 Paris

https://www.facebook.com/events/1313305452422490 https://www.weezevent.com/wrebel