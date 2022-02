WOW Festival, un nouvel event d’un nouveau genre 4 rue des Douves, 11 mars 2022, Bordeaux.

WOW Festival, un nouvel event d’un nouveau genre

du vendredi 11 mars au dimanche 13 mars à 4 rue des Douves

Des expositions, ateliers, concerts, performances visuelles, conférences et animations, pour la promotion de la pluralité dans l’art et l’expression. Diversité et sensibilisation active sont à l’honneur, dans un cadre inclusif et safe pour toustes ! ————- PROGRAMME ————- VENDREDI 11 MARS 18H VERNISSAGE Mon Corps Parle – projet artistique par Daisy Turner Les Cris Tacites – par Morgane Visconti Clit’Art Bordeaux – création artistique engagée 19H CONCERT – CELIA MARISSAL Au travers de textes et de chansons méticuleusement choisies, Célia Marissal vous délivrera une prestation intime piano/voix, reflétant son vécu et son expérience de femme musicienne. Pass Jour 1 Vernissage / Concert : [https://www.helloasso.com/…/jour-1-vernissage-concert](https://www.helloasso.com/associations/sing-out/evenements/jour-1-vernissage-concert?fbclid=IwAR0KkMoM-T9z4Oaeot4hsxT2OGhwqnA0S_hDgdMXIKrMG1j2-MsRWMbuGEY) 19H SOUVENT FEMME JAILLIT, plaidoyer pour la puissance féminine Conférence gesticulée de Valérie DUCHAILLUT Partant du postulat que l’intime est politique, à partir de son expérience des orgasmes fontaines et de connaissances anatomiques, anthropologiques ou artistiques… et de quelques fantaisies, Valérie Duchaillut déploie dans cette gesticulation une analyse politique et poétique sur la jouissance féminine et son oppression. Conférence présentée en complicité amoureuse avec l’UPB – Université populaire de Bordeaux PRIX LIBRE – ni gratuit ni payant BILLETTERIE SUR PLACE SAMEDI 12 MARS 10H 〰 VISITE GUIDÉE À VÉLO 〰 Femmes et Féminismes à Bordeaux Animée par la guide conférencière Julie Perez – Bordeaux Détours Une visite qui questionne les représentations féminines et la visibilité des femmes dans l’espace public. L’occasion d’évoquer ensemble les enjeux passés et actuels des luttes féministes à l’aune de l’histoire locale [https://www.helloasso.com/…/evenem…/visite-guidee-a-velo](https://www.helloasso.com/associations/sing-out/evenements/visite-guidee-a-velo?fbclid=IwAR0OAhzSunM3QGDVwX_qSpijZCvvpUbzd2FjFO4xwGFMDNHeaccNr4CGu4s) 14H 〰 CONFÉRENCE / DÉBAT 〰 “ L’apport de #Me Too dans l’évolution des droits des femmes ces dernières années” conférence de l’association @ Les Orchidées Rouges 17H 〰 Noire et A-mère 〰 Noire et A-mère est la mise en chair (voix, sons et espace) par Patricia Houéfa Grange de poèmes extraits de son recueil Ventres, sons creux. Cet ouvrage retrace le cheminement d’une jeune femme noire qui prend conscience de son absence de désir d’enfant dans une société et une communauté où l’injonction à la maternité pèse encore très lourd. Cette lecture (40 min) sera suivie d’un moment d’échange avec l’autrice, puis d’une séance de signature du livre. 17H 〰 ATELIER PERCUSSION CORPORELLE 〰 C’est autour de la voix et du corps que les musicien.nes et chef.fes de chœur Mathieu Grenier et Célia Marissal vous proposent un atelier découverte! Percussions corporelles et chant, venez explorer une pratique musicale sans solfège, et dans la bonne humeur. ( A partir de 12 ans ) RÉSERVATION OBLIGATOIRE- 25 places disponible [https://www.helloasso.com/…/atelier-percussion-corporelle](https://www.helloasso.com/associations/sing-out/evenements/atelier-percussion-corporelle?fbclid=IwAR1F0JDp9kncB4VVOEyAoEQp0x_QIlGXA2Ocs9qCZ1hErGzeWt9nbN4EaPk) 18H30 〰 CONCERT DU CHOEUR SING OUT 〰 Le chœur bordelais Sing Out vient vous présenter son répertoire 2022, résolument actuel et toujours explosif, sous la direction des chef.fes de choeur Mathieu Grenier et Célia Marissal. Pass Jour 2 : [https://www.helloasso.com/…/sing…/evenements/pass-jour-2](https://www.helloasso.com/associations/sing-out/evenements/pass-jour-2?fbclid=IwAR3gTfJbMRB3wCorEGbHYbSDAmirMcHFO1WMFypjrgA2FqE9yYLM2t8_XT4) 13 MARS 10H 〰 ATELIER DE DANSE 〰 Par Marie Marcon Lors de cet atelier, Marie guidera les participant.e.s dans des improvisations afin que chacun.e puisse déployer sa propre gestuelle et manière de danser. « Tout le monde danse » selon la danseuse interprète. Entre douceur, énergie hiphop et danse libératrice, les participant.e.s, qu’ils soient professionnel.les ou non, pourront traverser les différentes sensibilités de Marie dans un cadre bienveillant où la performance et la recherche de résultat ne priment pas. « Je souhaite que les participant.e.s vivent un moment de plaisir et de joie au sein d’un groupe par le biais de la danse. » 2 RÉSERVATION OBLIGATOIRE – 10 places disponible [https://www.helloasso.com/…/evenements/atelier-danse](https://www.helloasso.com/associations/sing-out/evenements/atelier-danse?fbclid=IwAR1trHj6X_xNTxmB8XsfYMFYbOjjgD27LVqq5k0xTLmYrET20HBjkLUpbhg) 14H30 〰 FILM ‘AVOIR 20 ANS’ 〰 La Maison des Femmes : pourquoi, comment, pour qui et par qui? 20 ans d’existence. 16H 〰 CAFÉ ÉCHANGE 〰 << Queer & Féministe : Lutte commune et divergence >> avec le Planning Familiale de Bordeaux et Le Girofard – Centre LGBTI+ 17H30 〰 DANSE – CONCERT 〰 à l’approche de la clôture du festival, nous vous proposons trois performances singulières pour ravir vos yeux et vos oreilles ! Marie Marcon Après avoir regardé le film documentaire « Les eaux profondes » de Alice Heit, la danseuse interprète Marie Marcon a ressenti la nécessité de mettre en corps des paroles intimes de femmes entendues dans le film. Elle souhaite sensibiliser le public à travers une danse improvisée qui retranscrira ces témoignages. Le corps et la danse comme porte-parole seront au cœur de cette performance. Ney en version solo guitare-voix, propose un univers de chansons à la fois douces et intenses. Un moment d’intimité ou la musique et les mots s’unissent pour raconter une vie, un amour, une mélancolie, un chemin, une quête. Laurène Pierre Magnani vient nous présenter son premier solo basse/voix. 18H45 〰 JEUX ET ANIMATION 〰 Animation autour du Jeu des Privilèges par Le Girofard – Centre LGBTI+ 19H30 Conférence-théâtre Hortense Belhôte ‘Histoire des Graffeuses’ Une épopée spectaculaire à la découverte des femmes artistes et de leur relation à l’espace public. RÉSERVATION OBLIGATOIRE [https://www.helloasso.com/…/histoire-des-graffeuse…](https://www.helloasso.com/associations/sing-out/evenements/histoire-des-graffeuse-hortense-belhote?fbclid=IwAR20CVjBiCvdsZFAP9hzUD6iG8y2aZIrriIcHV-QrzzRi3ThsOJUsv8FKAg) Pass Jour 3 : [https://www.helloasso.com/…/sing…/evenements/pass-jour-3](https://www.helloasso.com/associations/sing-out/evenements/pass-jour-3?fbclid=IwAR1bZ1px6xszgz8wJGSG3VWsxO6BwKN5qkgDIIu4aGqUUZNtFcrh203VQEc) ———— BILLETTERIE ———— [[https://www.helloasso.com/associations/sing-out](https://www.helloasso.com/associations/sing-out)](https://www.helloasso.com/associations/sing-out) VENDREDI AU DIMANCHE – Gratuit ou Prix Libre Histoire des Graffeuses de Hortense Belhôte – 6€ La réservation du pass journée, vous permet un accès libre à l’événement et à toutes les activités gratuites, sans contrainte de jauge au vu des restrictions sanitaires. ——- INFO PRATIQUES ———– COVID Le pass vaccinal est obligatoire pour accéder à toutes les activités pendant le Festival. À ce jour, le port du masque est obligatoire à l’intérieur du bâtiment Merci de votre compréhension !

La quasi totalité du festival est GRATUITE

Le WOW Festival s’étendra sur 3 jours avec une programmation riche et des artistes en tout genre.

4 rue des Douves 4 rue des Douves Bordeaux Bordeaux Saint-Michel Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T18:00:00 2022-03-11T19:00:00;2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T18:30:00;2022-03-13T10:00:00 2022-03-13T19:30:00