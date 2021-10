Wouah ! Théâtre Am Stram Gram – Genève, 17 décembre 2021, Genève.

Wouah !

du vendredi 17 décembre au dimanche 19 décembre à Théâtre Am Stram Gram – Genève

Du 17 au 19 décembre 2021 Dès 5 ans · 45 MIN DANSE NICOLE SEILER Suitable for non-French speakers Un crocodile ! Une baleine ! La scène est pleine de tissus étalés par terre. Il y en a des roses brillants, des rayés noir et blanc. Il y en a des à pois, des à fleurs. Avec Hortense, Colline et Gabriel, on joue au jeu des nuages. Tu sais ? Quand tu regardes les nuages et que tu vois des formes. Là, c’est pareil, mais avec les tissus. Une casquette. Un… marteau. Une cigogne ! Je danse avec Hortense, Colline et Gabriel. Ils mettent du désordre dans les mots. Dans son lit, danse au lit, danse en ligne. Bizarre. Ah, c’est bizarre. Ah, c’est… AC… assez… assis ! Qui dit que la vie est forcément organisée ? MINCE ! Il fait TOUT NOIR ! Les tissus prennent forme. Ils s’illuminent ! On a mis le bazar et maintenant on dirait qu’une bête va surgir ! … … … … … … … … … … … WOUAH ! SUITABLE FOR NON-FRENCH SPEAKERS Dancing to fireworks! A crocodile! A whale! The stage is littered with fabrics. Some are bright pink or black and white striped. Some have dots, some, flowers. Hortense, Colline, Gabriel and I are playing the cloud game. Do you know it? When you look at the clouds and you see shapes. This is the same, but with fabrics. A hat. A… hammer. A stork! I’m dancing with Hortense, Colline and Gabriel. They jumble up the words. Dance in bed, dancing bedlam, Weird. Oh so weird. Oh so… it’s… Oh so…sit! Who says life has to be organized? OH MY! It’s PITCH BLACK! The fabrics are forming shapes. They’re lighting up! We made a mess and now it looks like a creature is coming out! … … … … … … … … … … … WOUAH ! Distribution CIE NICOLE SEILER | Conception, chorégraphie : Nicole Seiler | Danse, chorégraphie : Hortense de Boursetty, Colline Cabanis, Gabriel Obergfell | Musique : Stéphane Vecchione | Travail de voix : An Chen | Lumière : Antoine Friderici | Scénographie, vidéo : Vincent Deblue | Costumes : Cécile Delanoë | Collaboration dramaturgique : Muriel Imbach | Direction technique, régie : Vincent Deblue | Administration : Laurence Rochat | Diffusion : Michaël Monney Coproduction : Cie Nicole Seiler, Le Petit Théâtre – Lausanne. Une coproduction dans le cadre du Fonds des programmateurs de Reso – Réseau Danse Suisse, soutenue par Pro Helvetia – Fondation suisse pour la culture | Soutien : Ville de Lausanne, Canton de Vaud, Loterie Romande, Pour-cent culturel Migros Vaud, Fonds d’encouragement à l’emploi des intermittents genevois (FEEIG)

De 10 à 25 francs

La danse en feu d’artifice !

Théâtre Am Stram Gram – Genève Route de Frontenex 56, 1207 Genève Genève Les Eaux-Vives



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-17T19:00:00 2021-12-17T19:45:00;2021-12-18T17:00:00 2021-12-18T17:45:00;2021-12-19T17:00:00 2021-12-19T17:45:00