Wouaf – Théâtre Saint-André-de-Cubzac, 16 juin 2023, Saint-André-de-Cubzac.

Wouaf – Théâtre

LIEU A DETERMINER Saint-André-de-Cubzac Gironde

2023-06-16 20:00:00 – 2023-06-16

Saint-André-de-Cubzac

Gironde

5 12 EUR « J’ai grandi dans ce quartier, et j’ai des histoires à raconter. »

L’Agence de Géographie Affective et notre compagnon Olivier Villanove s’emparent d’une zone pavillonnaire pour en conter ses histoires uniques : entre ville et campagne, à mi-chemin, en voisinage de proximité, la zone pavillonnaire ne ressemble qu’à elle. Et les personnes qui l’habitent, alors ? La compagnie vient à votre rencontre, et le spectacle est, évidemment, accessible aux publics canins !

L’Agence de Géographie affective (Théâtre sur pavillon)

En zone pavillonnaire à Saint-André-de-Cubzac

Durée : 1h20 – Dès 10 ans.

©Julie Chaffort

