Marseille La salle gueule Bouches-du-Rhône, Marseille WORMSAND & SPIRALPARK La salle gueule Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

WORMSAND & SPIRALPARK La salle gueule, 19 août 2021, Marseille. WORMSAND & SPIRALPARK

La salle gueule, le jeudi 19 août à 20:00

Jeudi 19 Aout, la côte d’usure débarque pour faire trembler la baraque, puis la reconstruire. WORMSAND (stoner, sludge, doom. gros-œuvre, poutre & parpaings). ** [https://wormsand.bandcamp.com/album/shapeless-mass](https://wormsand.bandcamp.com/album/shapeless-mass) + SPIRALPARK (rock psyché, finitions & peinture sonores) ** [https://spiralpark.bandcamp.com/album/spiralpark](https://spiralpark.bandcamp.com/album/spiralpark) PAF = 5€ ** Apporte un papier pour le pass sanitaire… **

5€

♫♫♫ La salle gueule 8 rue d’italie, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-19T20:00:00 2021-08-19T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La salle gueule Adresse 8 rue d'italie, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville La salle gueule Marseille