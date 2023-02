WORMROT + POUND + DYING EARTH SECRET PLACE, 8 mars 2023, ST JEAN DE VEDAS.

WORMROT + POUND + DYING EARTH SECRET PLACE. Un spectacle à la date du 2023-03-08 à 19:00 (2023-03-08 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) La TAF & BOOMERANG présentent WORMROT + POUND + DYING EARTH – Mercredi 8 mars 2023 – Ouverture des portes 19h – 10 € – Adhésion annuelle obligatoire 3 € WORMROT Originaire de Singapour, Wormrot est un groupe de Grindcore formé en 2007 et sort son premier album Abuse en 2009. POUND Pound is a two piece experimental, instrumental grind, math, dbeat and sludge band from Seattle, WA; DYING EARTH Deathcore. Death Metal – Marseille

Votre billet est ici

SECRET PLACE ST JEAN DE VEDAS 25, rue St Exupéry (ZI DE LA LAUZE) Herault

Gratuit pour les moins de 12 an(s)

La TAF & BOOMERANG présentent WORMROT + POUND + DYING EARTH – Mercredi 8 mars 2023 – Ouverture des portes 19h – 10 € – Adhésion annuelle obligatoire 3 €

WORMROT

Originaire de Singapour, Wormrot est un groupe de Grindcore formé en 2007 et sort son premier album Abuse en 2009.

POUND

Pound is a two piece experimental, instrumental grind, math, dbeat and sludge band from Seattle, WA;

DYING EARTH

Deathcore. Death Metal – Marseille

.12.0 EUR12.0.

Votre billet est ici