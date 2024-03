Worldbuilding comment construire un monde de fantasy ? Médiathèque Les 7 lieux Bayeux, samedi 30 mars 2024.

Worldbuilding comment construire un monde de fantasy ? Médiathèque Les 7 lieux Bayeux Calvados

Avec Bleuenn Guillou (Le Tribut des dieux), Ludivine Irolla (Les Soeurs Wickwood) et Adrien Tomas (Les dossiers du voile / Engrenages et Sortilèges).

Rencontre suivie de dédicaces.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 15:30:00

fin : 2024-03-30 16:30:00

Médiathèque Les 7 lieux 1 , boulevard Fabian Ware

Bayeux 14400 Calvados Normandie les7lieux@bayeux-intercom.fr

