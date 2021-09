Guebwiller Guebwiller Guebwiller, Haut-Rhin World Wellness Week-end au centre aquatique NAUTILIA Guebwiller Guebwiller Catégories d’évènement: Guebwiller

Guebwiller Haut-Rhin Guebwiller Dans le cadre du World Wellness Week-end (événement mondial dédié au bien-être), le centre nautique NAUTILIA vous invite à venir tester leurs activités sportives tout au long du week-end. Au programme : Pour la partie aquatique :

– samedi de 11h30 à 12h15 : aquagym

– samedi de 12h30 à 13h15 : aquabiking

– samedi de 16h15 à 17h : aquatraining

– dimanche de 11h30 à 12h15 : aquabiking Pour la partie fitness :

– samedi de 10h à 10h45 : cuisses abdos fessiers

