CLUB NUAGE / 17H DAY PARTY World Trade Center Marseille Provence Marseille, 16 juillet 2023, Marseille.

CLUB NUAGE / 17H DAY PARTY Dimanche 16 juillet, 07h00 World Trade Center Marseille Provence

Votre avion en direction des nuages décollera dans 3,2,1…

Prêt à partir à l’aventure avec nous ? Parce que nous on est ultra chauds !

Marseille Vintage collabore avec Sundae pour te mettre la tête dans les nuages lors d’une All Day Party tout en finesse.

Et là tu te dis « qu’est ce qu’ils préparent encore ceux la ? ».

On va la faire simple : le 16 juillet on inaugure le Rooftop du World Trade Center Provence à Marseille, à seulement quelques minutes à pied du Vieux Port !

On vous ouvre donc les portes de notre Club Nuage dès 7h du mat’, en mode gros after gratuit jusqu’à midi pour les plus vaillants, suivi d’une entrée à 10 euros pour profiter d’un voyage tout en turbulences de 17h, avec un atterrissage sans pilote prévu à minuit baby.

Et ouais la famille, il va falloir être en forme

Pour tous ceux qui auront besoin d’une pause ou pour ceux que nous jugerons trop éméchés, ne vous inquiétez pas : on vous autorise des sorties non définitives pour pouvoir aller faire une sieste ou aller faire un bisou à mamie ! Avec une réadmission dans la limite des places disponibles sur le rooftop (max de 400 personnes), donc soit stratégique sur ton entrée et sortie, sinon tu devras attendre.

L’entrée du Club Nuage sera réservée aux personnes de 21 ans et plus, pensez à prendre votre carte d’identité pour ne pas rester à quai…

Pour l’ambiance, on veut du solaire et de la légèreté, car chez nous même les nuages ont de la couleur !

Faites vous plaisir et allez-y à fond : Couleur, tenue déjantée, déguisement… L’important c’est d’oser et surtout de vous REGALER !

On veut voir du hors norme et de l’originalité, donc sort ton plus bel outfit pour un bon gros kiff marseillais !

Si tu as oublié ta tenue, Marseille Vintage te prépare un petit portant a prix cool pour te mouvoir dans l’esprit de notre dimanche tout en couleur

Et pour le son alors ? House, techno, minimal et plus encore pour vous servir un cocktail autant groovy que percussif. Le tout sur un système son de qualité évidement !

Nous pouvons déjà vous annoncer que nos météorologues préférés Mosaïque Live, Lady Lulu & Poizon Eli (Soeurs Malsaines), Greg Turner ainsi que le collectif Lyonnais Electronic Playground feront partie du vol, avec d’autres surprises

Encore une fois, n’oubliez pas que la fête est un marathon et pas un sprint, donc prenez soin de vous ! Nous nous réserverons le droit d’écourter votre voyage pour toute attitude déplacée ou si nous jugeons que tu as trop le mal de l’air, il en va du confort de tout l’équipage.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

World Trade Center Marseille Provence 2 Rue Henri Barbusse 13001, Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T07:00:00+02:00 – 2023-07-16T23:59:00+02:00

2023-07-16T07:00:00+02:00 – 2023-07-16T23:59:00+02:00